Florence DIKIADI

10 années d'expérience en Comptabilité, dont 8 années au sein d'un bureau d'études en ingénierie. J'ai pu acquérir de solides connaissances en Comptabilité générale.



J'ai eu l'opportunité de gérer seule la comptabilité de l'entreprise, en recourant ponctuellement aux conseils d'un cabinet d'expertise comptable. Et grâce à leurs interventions j'ai pu approfondir mes connaissances dans le domaine fiscal (diverses déclarations fiscales), domaine social (paye, déclaration unique d'embauche, déclaration des charges sociales) et dans le domaine comptable (collaboration aux travaux de fin d'exercices jusqu'au bilan).



MES COMPÉTENCES



Comptabilité générale (dont l'analytique) : saisie des pièces – Établissement des paies - déclarations sociales et fiscales – suivi de la trésorerie - rapprochement bancaire – travaux de clôture.



ERP : maîtrise Logiciel SAGE Comptabilité (ligne 30 et 100) - logiciel SAGE paie (ligne 30 et ligne 100) – logiciel SAGE Moyens de paiement (ligne 100) - logiciel SAGE Immo (ligne 100) – Logiciel Gestcom - logiciel Winpass (assurance) - logiciel BRIOS compta – logiciel Wingda 2 (ORBA) – Logiciel CIEL Comptabilité/Paie et SAP SD MM FI-CO (connaissances)



Maîtrise outils Word, Excel, Internet



Administratif : suivi dossier du personnel (démarches à l’embauche – absences – notes de frais - fin des contrats)



Capacité de rédaction – bonne orthographe.



Saisie rapide en sténo.



Anglais : Niveau TOEIC A2 : Utilisateur Élémentaire Intermédiaire



