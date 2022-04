Florence DILLMANN

COMPETENCES CLE:

* Refonte totale de la marque Schmidt : positionnement/ image/cible/déclinaison opérationnelle



* Concevoir la stratégie marketing opérationnel dans chaque pays cible en cohérence avec la stratégie de l’entreprise



* Mettre en place et développer la politique de marque Schmidt pour tous les pays cibles



* Garantir la mise en œuvre et le respect de la stratégie de marque dans tous les pays cibles



* Assurer la cohérence de la marque et des stratégies mises en place dans tous les pays cibles



* Conduire la marque Schmidt vers l’utilisation du mkg personnalisé et l’appropriation du web dans la relation consommateur.



* Encadrement d'une équipe de 15 personnes



* Périmètre : 7 pays



* Budget géré : 10 millions d'euros



RESULTAT :

En 1 an, la marque est passée d'un CA en régression de -4% à une progression à +14%



Mes compétences :

International