Florence DIZAC

Welcome to my BEAUTY-FULL experience...



Je suis une passionnée ... Passionnée par l'univers de la beauté, des choses pour prendre soin de soi, des cosmétiques, des parfums, des choses qui rendent belles et bien dans sa peau ...



Après une expérience de plus de 6 ans en tant que responsable R&D/Réglementaire au sein de CoSensi Beauty International (GROUPE LEXEL/GARRAUD PARIS/SIMPLY AT HOME), mon objectif est de poursuivre mon projet professionnel dans une entreprise qui me permettra de m'épanouir dans le marketing opérationnel, que j'affectionne particulièrement, pour le sens concret qu'il donne aux projets et aux actions de chacun.



Mes atouts différenciateurs : un profil certes technique et scientifique mais résolument tourné vers la mise en valeur du produit :

- une forte sensibilité créative, un sens aigu de l'esthétisme, du design, et de l'innovation,

- une excellente maîtrise de la gestion de projets : motivée par la diversité des actions à mener tout au long du processus développement,

- une parfaite connaissance des acteurs de ce bel univers de la cosmétique (packaging, sous-traitants, façonniers, prestataires de tests, fournisseurs de parfums et actifs ...),



Alors à bientôt pour une très belle aventure ...



Florence.



Mes compétences :

Biocides

Compléments alimentaires

Cosmétique

Dispositifs médicaux

Maquillage

Parfum

Reglementation

Soin