Florence DOMIS

En recherche active d'emploi dans le secteur de l'édition numérique ou de la documentation, je suis disponible immédiatement.



J'ai des compétences en sciences de l'information, documentation et gestion de projets web.



Je suis apte à travailler en équipe et en autonomie.



Passionnée de lecture et en particulier jeunesse, je m'intéresse également à la culture japonaise et à la danse.



Mes compétences :

Community management

Gestion de projet

Veille

Recherche documentaire

Ergonomie

GED

Réseaux sociaux

Médiation numérique

Édition numérique

GIMP

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Wordpress

LaTeX

HTML

EPub