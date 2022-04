Florence DONNE

Vous recherchez une personne ayant des aptitudes dans le secteur de la paie et de l’administration du personnel ?

Vous cherchez quelqu’un de confiance ?

Un salarié qui mettra à votre service son organisation et sa conscience professionnelle ?



Ne cherchez plus, je suis la personne qu'il vous faut.



Je suis titulaire du Diplôme d’assistante en Ressources Humaines et me suis forgée une expérience professionnelle solide en exerçant pendant presque 6 années la fonction d’assistante en Ressources Humaines puis de gestionnaire de paie. J'ai ainsi pu développer mes aptitudes opérationnelles en effectuant, notamment, la saisie, la vérification et l’édition des bulletins de paie, l’élaboration des DADS N4DS, la gestion et l’administration du personnel.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HR Access