Kathy GIORDANO

Avec + de 20 ans dexpérience tant stratégique qu'opérationnelle, jai développé une double culture :

Grande distribution (Carrefour Groupe et France), univers exigeant et à fort impact client

et DNVB / marques engagées : culture dinnovation et la relation client très forte



** Mon expertise est centrée autour de 3 piliers :

Le marketing de loffre

LE-commerce et marketing digital

Le management de projets stratégiques.



** Les réalisations dont je suis le plus fière :

1| Dirigé 2 projets de transformation majeurs impactant plusieurs milliers de collaborateurs en France et à l'international

2| Accompagné le lancement dune nouvelle marque de beauté engagée sur le marché français et développé sa stratégie marketing et digital

3| Dirigé et managé pendant 4 ans la Direction de loffre dun site E-Commerce et généré 15M€ de CA (croissance +40%), 10M visiteurs, 25 000 références (catégories jouet, jardin, maison, sport, bagage, bricolage)

4| Créé et ouvert le premier concept store beauté santé (Clean Beauty) en 5 mois, recruté 5000 nouveaux clients avec un taux de transformation de 75% en 18 mois



** Ma citation fétiche : « Il est grand temps de rallumer les étoiles " (Guillaume Apollinaire)



** Secteurs privilégiés :

Retail et spécialistes

Beauté / cosmétique / santé / végétal / Jouet / Maison

Services innovants et à valeur ajoutée

Conseil stratégique



** Mots clés :

Stratégie - Marketing stratégique - Marketing de l'offre - Directeur Marketing Digital - Directeur marketing et Communication - Chief Digital Officer - Directeur E-Commerce - Grande distribution - Category management - Conseil