Marlène CARMAGNOLLE

Après de nombreuses années dans le pilotage de projets web en tant que salariée, je me lance enfin comme Consultante Freelance Marketing Digital .

Avant d'entamer cette année comme indépendante qui débutera au mois d'octobre dans les domaines de la gestion de projet, la stratégie Webmarketing, le SEO, la rédaction de contenu, jai souhaité renforcer encore une solide expérience. Jai obtenu mon MBA « Stratégies Webmarketing et Projets Communication Digitale » au mois de janvier 2022.

Cette formation me permet délargir mon expertise, maximiser mes compétences dans les domaines de la conduite dune stratégie Webmarketing, le pilotage de projets, le management et lencadrement, le pilotage de la relation client, les réseaux sociaux, la stratégie contenu et SEO.

Et pourquoi sarrêter en si bon chemin ! Je suis actuellement un MBA « Entrepreneuriat à l'ère du Digital (MODA) » totalement en adéquation avec mon envie de freelancing.

Lobtention de ces diplômes, cest notamment pour répondre aux besoins de mes clients, leur donner satisfaction et atteindre lobjectif que nous nous serons fixé.

Sérieuse, organisée et impliquée, nhésitez pas à me contacter.