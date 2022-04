Florence DOSSMANN

Dynamique, décidée et créative

Aimant les challenges et le montage de projets

Grande aisance en communication orale et écrite

Très bonne connaissance des collectivités locales et territoriales et des medias

Expertise démontrée en régie et organisation d événements

Expérience de 15 ans dans les métiers du marketing et de la communication culturelles et touristiques

Sportive

Conférencière en histoire de l'art et de l'architecture

Objectifs toutes missions dans le secteur du public ou privé exigeant créativité et organisation : communication marketing montage d événements ...