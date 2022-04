Florence DOUCET

Trilingue, je maîtrise parfaitement l'Espagnol, l'Anglais et le Français. De par la vie nomade de mes parents franco-anglais, investis dans une ONG orientée sur le développement durable, j'ai moi-même beaucoup voyagé, particulièrement sur le continent sud-américain où je suis née, et je me suis toujours passionnée pour les relations humaines multi-culturelles.



C'est donc tout naturellement que je me suis orientée vers "l'humain", étudiant tour à tour la sociologie, l'anthropologie, puis la psychologie et la psycho-généalogie. Devant suivre mon mari, dans ses divers postes à l'étranger, j'ai passé un diplôme de professeur de Français FLE, pour pouvoir enseigner le Français à des étrangers.



Mariée et maman de deux jeunes enfants, je vis maintenant en Haute-Savoie, non loin de Genève où mon mari est en poste au sein d'une ONG.

Je profite actuellement d'un congé maternité prolongé pour m'occuper de mes enfants et me poser, chose que je ne savais pas faire. Cela m'a permis de découvrir le Qi Gong il y a un peu plus d'un an au cours d'un stage suivi dans la belle ville d'Annecy. Depuis ce stage de "Qi Gong de la Femme", qui a été une révélation pour moi, j'ai trouvé un cours hebdomadaire près de chez moi et je fais des exercices à la maison presque tous les jours. J'envisage même de faire un jour une formation d'enseignante pour faire à mon tour découvrir aux autres ce merveilleux art de santé chinois.



Dans l'immédiat, je serai heureuse de communiquer avec d'autres passionnés de "l'humain" sur Viadeo.



A partir de Septembre 2012, je serai disponible pour donner des cours de Français Langue étrangères à mi-temps dans le cadre d'une association.



Mes compétences :

ONG

Enseignement

Voyages