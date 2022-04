Florence DOUCET

Au sein de la direction du SI, j'ai en charge une activité à la fois de projets et de support bureautique.

L'équipe qui m'entoure est composée de personnes internes et de prestations de services (infogérance et régie) . Nos missions sont :



- de piloter des projets transverses en lien avec la bureautique (transferts, création de sites...)

- de faciliter le déploiement de nouveaux services bureautiques (applications et matériels)

- d'assurer le Support de la bureautique (soit environ 15 000 postes) au travers des dispositifs d'actions de proximité, de kiosque et de support téléphonique pour l'ensemble de la France

- de gérer le parc (informatique et téléphone)



Mes compétences :

Bureautique

Câblage

datacenter

Manager

Responsable de projets