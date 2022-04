Florence DOYEN

Mon parcours

Après un an de prestation chez Assystem pour EDF, j’ai intégré le une entité d'expertise au sein d'EDF en 2006 en tant que pilote d’activités dans un groupe où la principale mission est la réalisation d'expertises et d'inspections sur les sites de production d'électricité chez EDF. CE premier poste qui m’a permis de valoriser ma formation de métallurgiste. Pour répondre aux nombreuses sollicitations du parc en exploitation, j’ai appris à prioriser les demandes et à gérer une équipe dans des délais très contraints. Il fallait comprendre la demande du commanditaire, choisir les techniques de caractérisation appropriées, gérer l’intervention à distance et être garante du résultat final.

Après 4 ans, j’ai souhaité approfondir ma connaissance des matériels de centrales nucléaires et des dégradations associées et j’ai donc rejoint un servicxe dont la mission est l'analyse du retour d'expérience du fonctionnement de certains composants des REP. J'ai eu en charge le groupe turbo-alternateur, cela m’a permis d’appréhender le fonctionnement de deux composants de la salle des machines et des problématiques de durée de vie associées et j’ai eu le plaisir d’intégrer le réseau d’experts alternateurs d’EDF. Je retiens la satisfaction d’avoire relancer cette au sein de mon unité et de participer au déploiement de dossiers spécifiques sur les alternateurs en partenariat avec des unité de la division production et ingénierie ainsi qu'avec la R&D.

Aujourd’hui

Depuis septembre 2014, je suis revenue au sein du groupe d'expertise en tant que chef du groupe. C’est un poste grisant où je dois relever de nombreux défis. Mes priorités sont la montée en compétences des nouveaux arrivants dans le groupe grâce au compagnonnage et à des sessions d'entraienement sur une base qui dispose de composants à l'échelle 1 mais également d’accroitre la reconnaissance des experts de l’équipe. Nous nous devons aussi de développer de nouveaux matériels d'expertises de façon à être toujours réactifs, nous réalisons beaucoup de veille technologique. La gestion de la sécurité et de la sûreté est présente au quotidien mes équipes d'interventions interviennent sur toute la France ce qui implique de nombreux trajets routiers et des journées parfois très dense. Il faut donc répondre aux demandes tout en respectant les contraintes liées aux contraintes de chantiers du nucléaires (qualifiction des matériel, dosimétrie...) du temps de travail et de temps de repos. Pour info: nous sommes 16 dans le groupe (1 chef de groupe, 4 ingénieurs, 11 techniciens) et nous traitons en moyennes 400 demandes par an!