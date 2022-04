Florence DOYEN

Psychologue du travail – maître-praticienne PNL– Formatrice.

15 ans d’expérience Apec dans le conseil et l’accompagnement en évolution professionnelle.



Accompagnement à l'élaboration de projets professionnels et personnels.

Conseil en stratégie de recherche d’emploi et en recrutement.

Vous permettre de décider en accord avec vous-même, d'atteindre vos objectifs, d'améliorer votre communication, de favoriser votre épanouissement professionnel et personnel.

Ecoute, Analyse, Empathie,Capacités à faire émerger des idées, à Engager dans l’action – Mobiliser.



Mes compétences :

Investiguer des compétences

Elaborer un plan d’actions person

Réaliser un diagnostic de situation

Iddentifier (et faire identifier) des aptitudes

Mobiliser et développer les ressources

Aider à atteindre un objectif

Accompagner au changement

Faire identifier des axes de progrès

Identifier motivations

Favoriser l’adéquation entre profil et besoin

Définir un objectif

Rendre acteur de ses choix

Prestation sur meusre