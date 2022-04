Florence DUCLOS

Je suis une jeune maman de 3 enfants, passionnée par le monde de l’enfance et celui des différents défis environnementaux. Sensibilisée depuis toujours aux besoins essentiels que sont pour l’être humain la sécurité, la solidarité et le respect de la nature, j'ai tout naturellement créé ma première couche culotte lavable pour ma fille aînée, sujette à des allergies récurrentes.

Depuis, je suis "restée dedans" et je compte continuer encore un bon moment.



Mes compétences :

Couture

Ecologie

Nature

Vente