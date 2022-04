Florence DUCLOS

Parcours enseignement spécialisé et éducatrice en internat auprès des adolescents en difficulté scolaire et sociale (EREA) et troubles du comportement (SEGPA/ITEP) puis direction d'école spécialisée (ITEP) et enfin direction d'établissement médico-social pour enfants, adolescents et jeunes adultes handicapés mentaux et troubles psychiques (IME).

Très bonne connaissance de l'Education Nationale et de ses dispositifs d'inclusion et parcours de scolarisation (CLIS, ULIS, SEGPA, CFA) et du médico-social pôle enfance, MDPH, ARS, Conseil général.

Développement de projets, mise en place de partenariats (collectivités locales, établissements éducation nationale, ESAT, ...). Mise en place de projets innovants européens (COMENIUS), évaluation interne, réorganisation institutionnelle.





