Florence DUHAMEL

Titulaire de ma propre licence de Construction et membre de la direction de 2 compagnies en construction et rénovation : Construction Rénovation Maisons DD et Maisons D&D inc.



Je suis en charge de l'aspect administratif, financier et marketing de ces 2 entreprises.

Je fais équipe avec mon conjoint qui, lui aussi a sa propre licence RBQ, s'occupe de travailler sur les chantiers avec les employés.



Aussi, lors de l'obtention de contrat en gérance de chantier, connaissant le code du bâtiment du Québec, en plus de la gestion administrative, je m'occupe de gérer le chantier (client, contrat, sous-traitants, budgets, échéanciers, travaux, ...)





Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing stratégique