Florence DUHAMEL

Bonjour,



J'ai été diplômée de l'institut de génie informatique et industriel (IG2I, département EC-Lille) option génie Informatique, en 2004.



Depuis, j'ai travaillé pour plusieurs ESN me permettant de faire des missions chez des clients aux secteurs d'activité très variés (service public, banque, vente à distance etc.), avec comme fil conducteur le développement d'applications informatiques essentiellement en technologie Microsoft.



Depuis 2011, je suis indépendante ce qui m'a permis de continuer à élargir mes compétences notamment en coordination, communication ou encore gestion de projet.



Mes compétences :

Certifiée Prince2 Foundation