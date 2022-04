Florence DUMORTIER

Professionnelle dans le domaine de la communication avec une expertise en Image et Posture, je suis spécialisée auprès des entreprises comme des particuliers à la fois dans la formation et l’accompagnement ( personnalisé ou de groupe).



Consultante en image personnelle et professionnelle, certifiée coloriste et morphostyliste en 1998, je suis une formation de PNL en 2000 puis de coach en 2003.



Je crée FD Communication en 2006 en tant que gérante et intervenante.



Une expertise en posture et gestuelle professionnelle est acquise en 2010.

En 2015, Je suis une formation certifiante en hypnothérapie.



Je suis membre titulaire de l’Afipp depuis 2001.



Aujourd’hui , je me positionne comme Formatrice Coach auprès :



- des entreprises qui désirent optimiser chez leurs collaborateurs l’impact de leur communication Image et Posture professionnelle en adéquation avec leurs responsabilités.



- des enseignes de prêt à porter désireuses de donner à leurs équipes magasin une formation qualifiante en conseil clients(es) couleur et morphostyle. et booster ainsi leur image auprès de la concurrence.



- des cabinets de recrutement et d'outplacement afin de préparer les candidats à l'entretien d'embauche.



- des particuliers qui désirent s’affirmer et développer leur potentiel.



Et en hypnothérapeute holistique auprès des particuliers et des entreprises afin de gérer:



- le stress et les émotions

- les dépendances, les phobies.

- la douleur.





Mes compétences :

Communication

Recrutement

Formation

Coaching

Relooking

Hypnothérapie