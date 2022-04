Florence DUPUY

Forte d’une expérience de 15 ans en tant que comptable d’entreprise dans le secteur industriel et de 5 ans dans un domaine viticole, je cherche à intégrer une PME-PMI régionale.



Deux critères principaux orientent mon choix : rejoindre une entreprise à taille humaine et trouver le contexte favorable à l’expression de mes compétences.



Les activités qui m’ont été confiées m’ont permis d’enrichir mes compétences tant en comptabilité générale, en gestion de trésorerie, en paie, qu’en comptabilité Clients et Fournisseurs. Je maitrise également Word et Excel.



J’ai couvert durant ces années les missions de clôture annuelle et géré les relations avec les tiers de l’entreprise (banques et experts- comptables).



Vivement intéressée par votre proposition d’emploi, je vous transmets mon curriculum vitae qu’il me serait agréable de vous détailler en vous présentant mes savoir-faire métier et comportementaux.



Dans cette attente, je vous prie de recevoir Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Autonomie

Discrétion

Polyvalence

Rigueur