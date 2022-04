Florence DUPUY

10 ans d ' expérience en tant que technico-commerciale et responsable de zone export dans différents secteurs industriels : robinetterie, métallurgie, piscine, communication visuelle, aéronautique, armement, nucléaire et secteur ferroviaire.



Dynamisme, curiosité, facilité d'adaptation et sérieux sont des éléments de mon identité qui me permettent de mener à bien mes missions.



Les secteurs dactivités des différentes entreprises dans lesquelles jai travaillé, mont permis de développer une capacité de compréhension face à des produits hautement techniques.



Motivée par la satisfaction de mes clients, je sais m 'investir afin d' obtenir des résultats positifs et atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Commerce international

Prospection commerciale

Marketing

Esprit analytique

Logistique internationale

Vente directe

Négociation commerciale