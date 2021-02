Florence DUSSAUSSAY

A l'aide de cette thérapie manuelle originaire du Japon, je vous aide, en douceur, à rééquilibrer et à ressourcer votre corps dans ses différentes composantes (physique, mentale, émotionnelle, spirituelle).



Indépendante de toute croyance, cette technique de soin et de relaxation ne se substitue pas aux traitements médicaux.



QUALITE et SERVICE ont toujours fait partie de ma vision personnelle et professionnelle de la vie.



Convaincue que l’HUMAIN est au cœur de toute REUSSITE, je me suis toujours passionnée pour les relations humaines et le développement personnel.



Après plus de 30 ans passés dans l'industrie, c'est devenu pour moi une évidence : mes valeurs et mes convictions me portent désormais sur un chemin entièrement consacré à l'humain.



Le Reiki me permet d'allier le développement personnel et spirituel que j'ai entrepris il y a de nombreuses années, la rencontre et la découverte, l'attention sincère et le soin.



J'ai ouvert mon cabinet de Reiki près de Besançon le 1er septembre 2016.



Mes compétences :

Négociation

Achats

Conseil

Anglais

Entrepreneuriat

Microsoft Office