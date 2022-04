Florence DY

Ancien officier de l'Armée de l'air ayant oeuvré pendant 18 ans dans la maintenance et la production aéronautique, la certification navigabilité étatique et la qualité, j'ai eu des responsabilités de sous-directeur au sein d'organismes restructurés de 300 personnes, de directeur de production et de responsable qualité, spécialisée dans la navigabilité étatique.



J'ai rejoint AIRBUS GROUP en 2013 en tant que Services Quality Manager pour la mise en service de l'avion de transport A400M auprès du client français et pour la gestion de contrats aéronautiques militaires.

En 2017, j'ai saisi une opportunité professionnelle, toujours au sein du groupe Airbus, et ai rejoint une autre spécialité, dans la continuité de mes autres expertises : le Control Export, secteur exigeant et tellement d'actualité!



Je travaille principalement sur Orléans mais je vis sur Tours.



Mes compétences :

Expertise technique aéronautique

Qualité

Gestion de projets

Sécurité aérienne

Conduite du changement

Navigabilité étatique

Maîtrise des risques

Management

Aviation

Production

Contrôle des exportations