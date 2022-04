Florence ELIE

Diplômée de l’Institut de formation à la sophrologie de catherine Aliotta, je souhaite vous faire bénéficier de mon expérience de sophrologue afin de vous accompagner dans vos demandes. Je reçois à domicile (Cravent, Yvelines), ou bien je me rends chez vous sur demande.



Personnel Navigant Commercial de formation, j’exerce encore ce métier riche en rencontres à mi-temps.. L’autre partie de mon emploi du temps est consacré au métier de Sophrologue.



Passionnée par le développement personnel, et l’Etre humain, je me suis très tôt penchée sur des lectures à ce sujet, et entamer un travail sur moi-même, en suivant les enseignement prodigués par les livres La sophrologie est ainsi venue à moi de façon très simple, puisqu’elle s’est imposée à moi . Se respecter, c’est aussi et d’abord, prendre soin de son corps, apprendre à écouter les messages qu’il nous envoie. J’ai longtemps été une personne dans le contrôle, je n’ai jamais vraiment su ce que voulait dire « écouter son corps » ... Et puis, à force de lectures et de remises en question sur ma façon de vivre et ma vision des choses , j’ai compris qu’il fallait que cela change . Je voulais apprendre à prendre le temps, à le savourer , à vivre en « pleine conscience ». Voilà ce que la sophrologie m’a, entre autre apporté. Les champs d’application sont vastes et elle peut vous aider à bien plus encore. Parce que la Soprologie m’a tant apporté, il m’a semblé très naturel d’apporter aux autres, en devant moi-même sophrologue. Qui mieux qu’une personne qui « sait » ce que peuvent vouloir dire le stress, l’impression de ne jamais poser pied à terre, de ne plus vivre pour soi, et qui a réussi à mieux vivre grâce à la Sophrologie, pour vous prodiguer ces mêmes enseignements ?



Mes compétences :

bienveillante

Ecoute

Empathique

Perfectionniste

TOLERANTE

