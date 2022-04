Florence ENARD

Durant mes 14 années d’expériences professionnelles dans le domaine de l’assistanat de direction, j'ai attaché beaucoup d'importance à la polyvalence des missions administratives, commerciales qui ont enrichi chaque jour mes compétences ainsi que ma réactivité à répondre aux différents besoins de chaque individu.



Depuis, j’ai créé Prest@ distance et comme son nom l’indique : je gère le secrétariat des entreprises à distance et je propose différentes prestations de gestion administrative et organisationnelle.



J’accompagne les professionnels (dirigeants d'associations, de TPE-PME, libéraux...) dans leur gestion quotidienne du secrétariat de façon régulière ou ponctuelle à travers des prestations de :



- Conseil, rédaction et gestion administrative

- Appui à la gestion commerciale

- Appui à la gestion de trésorerie



Prest@distance est un partenaire polyvalent, autonome et réactif au bon fonctionnement des entreprises.



Pour me contacter et en savoir plus, rendez-vous sur

http://www.prestadistance86.com/





Mes spécialités :

Rédaction de différents supports administratifs, Réponse aux Marchés Publics, Prospections Téléphoniques



Mes compétences :

Assistance administrative

Conception-rédaction

Conseil en organisation

Relance client

Analyse de données

Microsoft Office