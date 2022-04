Florence ESTEULLE

Ingénieur Supply Chain de l'Ecole Centrale de Lyon, diplômée en 2011, j'ai effectué mes premières expériences lors de mon année de césure chez Casino et Renault Trucks pour découvrir la Supply Chain ( Achats, Logistique, Planification).



J'ai ensuite choisi de me spécialiser dans la planification d'unités de production, la maîtrise du niveau de stock et du taux de service. J'ai travaillé un an dans une usine LU du groupe Mondelez International où j'étais en charge des approvisionnements en matières premières du site et j'ai mené des projets d'amélioration de la logistique dans l'usine.



Puis j'ai occupé le poste de kitting planner pendant deux ans chez Stanley Balck & Decker. J'ai mis en place les indicateurs afin de respecter les niveaux de stock et le taux de service demandé.



Actuellement en poste chez bioMérieux, je suis responsable à la fois du stock mondial (Inventory Manager) et des prévisions de vente (Demand Manager). Je mène le S&OP mensuel avec le site de production de La Balme-les-Grottes.



Mes compétences :

Planification

Approvisionnement

Gestion de stocks

Amélioration de process

Visual Basic for Applications