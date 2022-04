Florence EUSTACHE

CHIMIE/CHIMIE MEDICINALE

•Conception et optimisation des voies de synthèse pour composés uniques (10mg-25g)

•Design de molécules basées sur les activités biologiques observées (SAR)

•Etude et amélioration des propriétés physicochimiques des molécules cibles à des fins médicinales

•Préparation de librairies de 50 à 15000 molécules:

-Sélection des molécules cibles suite à des modélisations moléculaires et des études pharmacologiques

-Conception et optimisation des voies de synthèse

-Préparation des synthons (multigramme), préparation des composés finaux en parallèle (utilisation de resines, automatisation des procedes pour purification, analyse)

•Spectroscopies RMN, Masse, Infra-rouge pour analyse



MANAGEMENT

•Gestion de projets internationaux jusqu’à livraison selon retroplanning du client

•Coordination et communication hebdomadaire avec les clients (emails, rapports, téléconférences),

•Management d’une équipe internationale de 8 chimistes

•Coordination avec d’autres départements (biologie, analyse, purification, administration) pour assurer les ressources nécessaires au projet

•Présentation externes régulières aux entreprises partenaires