Florence EYHORN (WILLÈME)

Toujours en quête d'apprendre :' 'Résultats et Satisfaction clients ' sont mes maîtres mots!...



Professionnelle de la vente et management d'équipes commerciales : mes expériences sont la confirmation du choix de mon orientation en commerce : j'y ai appris le sens du Service avec un grand S pour la plus grande satisfaction de nos clients et la fidélisation grâce à la mobilisation des talents, dans le but de développer et optimiser les résultats, sans oublier l'épanouissement de chacun des acteurs.



D'un tempérament de meneur, femme de terrain polyvalente, dotée d'une bonne organisation, autonome et réactive, ma capacité à encadrer s'est renforcée au fil de ces années et notre réussite est due en partie à l'utilisation des indicateurs (I.V/T.T/P.M), à la stratégie, l'analyse, à la gestion ainsi qu'à la formation interne au sein des entreprises qui m'ont fait confiance.







Très cordialement,

Florence EYHORN



Mes compétences :

Textile

Vente

Management

Recrutement

Gestion des stocks

Relationnel

Service client