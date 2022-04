Florence FAGUETTE

• Maîtrise d’ouvrage et Assistance MOA :

Recueil et analyse des besoins, Rédaction des processus métiers,

Rédaction des Spécifications fonctionnelles et de cahiers des charges,

Paramétrage de progiciel,

Elaboration des recettes, Rédaction du cahier de recette, Pilotage et planification des recettes

fonctionnelles,

Assistance et support utilisateur, Rédaction des guides utilisateurs, Formation des utilisateurs,



• Gestion de projet :

Pilotage et suivi de projet (en assistance MOA) : estimation des charges, planification (et macro

planification), suivi des charges et délais,

Coordination des différents intervenants, facturation, reporting,

Pilotage MOE (TMA),

Mise en œuvre de plan de déploiement et de migration,

Mise en place de processus (ex : gestion des évolutions, incidents et supports).



• Gestion d’équipe :

Encadrement et pilotage d’équipe (jusqu’à 10 personnes),

Suivi de carrières : coachings trimestriels et entretiens annuels.



• Communication : Flashs d’information, formations.



• Domaines fonctionnels :

Référencement articles, fournisseurs, clients (CRM),

Gestion commerciale (devis, commande, offre commerciale), Facturation, Encaissement,

Recouvrement, Comptabilité.



• Produits : SAP, Arbor / BP, SalesForce, SQL, Test Director, MS Project, Visio.



Mes compétences :

Analyse fonctionnelle

Gestion de projet

Conception fonctionnelle

Recette fonctionnelle

Recueil des besoins

Conception-rédaction

Management

Conduite du changement

MOA