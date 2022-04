Florence FAISAN

Pendant 20 ans j'ai accompagné au sein de mon entreprise des artistes photographes dans leurs processus créatifs

et leurs développements professionnels dans les domaines culturels et publicitaires.

aujourd'hui je suis disponible pour mettre à profit mon expérience de production, organisation et conseil en image au sein de votre entreprise pour des missions ponctuelles et en support sur toutes vos productions prints



De la communication à l’accompagnement, en passant par la danse que j’ai enseignée et pratique toujours, ma formation de relaxologue me permet aujourd’hui d’approfondir la conscience corporelle sous des formes thérapeutiques en y associant d'autres techniques respiratoires et méditatives.

Consultation pour les particuliers et intervention et missions aux seins des entreprises



Mes compétences :

Communication

Gestion du stress

méditation

Relaxation