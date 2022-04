Florence FALVY

L'envie de témoigner m'a toujours guidée dans mon orientation professionnelle.

Si mon appareil photo a souvent été omniprésent, j'ai, tout d'abord, choisi l'écriture comme terrain d'expression. Pendant près de dix ans, j'ai fait mes armes en tant que journaliste-rédactrice pour la presse régionale puis la presse magazine professionnelle. Seulement, convaincue qu'un regard en dit parfois bien plus long que des mots, j'ai décidé, en 2007, de me consacrer davantage à ma passion pour la photo.

L'occasion de poursuivre mes activités en tant que pigiste et d'adopter une approche plus généraliste. Un choix qui ne m'empêche pas, pour autant, de manifester certaines affinités pour l'économie, la culture et le tourisme. Par ailleurs, très attachée à l'univers maritime, je reste sensible aux questions environnementales.



Quelques opportunités m'ont permis, en parallèle, d'investir le secteur de l'édition.



Mes compétences :

Rédaction

Journalisme

Adobe Photoshop

Presse