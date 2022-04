Florence FANDI

Suite à une maîtrise des sciences et techniques en productions végétales et en agroalimentaire, je souhaite acquérir de l’expérience dans la qualité en agroalimentaire et/ou en recherche et développement en biologie végétale.



Mon projet professionnel est de m’investir dans la sécurité sanitaire des aliments.



Mes connaissances de l’agroalimentaire, des productions végétales et du marketing me permettent d’avoir une vision globale :



- au GRAB, Groupe de Recherche en Agriculture Biologique à Avignon, j’ai conduit une étude sur la lutte biologique contre les champignons de pourriture des fruits. L’objectif de cet essai était de rechercher des méthodes naturelles/biologiques de protection des fruits en post récolte ;

- à l’Institut International d’Agriculture Tropicale, IITA -au Nigeria et au Bénin- j’ai également travaillé pendant 6 mois sur la phytopathologie de cultures alimentaires tropicales ;

- désirant avoir une double compétence en marketing, j’ai effectué un DESS Marketing et Management. J’ai mis en pratique ses connaissances au travers de stages en tant qu’assistante marketing chez Comolive Crespo et Ipsos.



De plus, j’ai développé considérablement mes compétences en communication et mon goût du travail en équipe depuis que je suis chargée d’assistance chez Axa Assistance.



Mes compétences :

Agriculture

Agriculture biologique

Agroalimentaire

Communication

Développement

Marketing

Microbiologie

Productions végétales

Qualité

Recherche

Recherche et Développement