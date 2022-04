Florence FAUCONNEAU

Mon métier est de conseiller mes clients sur le financement, l'optimisation de la dette et de la trésorerie et ainsi à la définition de leur stratégie financière grâce à la création d'outils d'aide à la décision sur-mesure.

Je souhaite rejoindre un groupe bancaire afin de proposer mon expérience et ma valeur ajoutée:

- Ma formation d’école de commerce en spécialité finances me permet de m’appuyer sur des connaissances en comptabilité et gestion des entreprises.

- En tant que responsable de clientèle, j’atteins les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui me sont donnés tout en aimant développer et fidéliser mon portefeuille de clients.

- Tout au long de mon expérience professionnelle, j'ai fait preuve de capacités d’adaptation, de rigueur et d’autonomie qui me permettent de développer un lien étroit avec les clients avec lesquels je travaille.



Mes compétences :

Crédit-bail

Conseil RH

Analyser et améliorer les performances

Gestion budgétaire

Gestion de dette

Gestion de la relation client

Gestion du risque

Conseil

Gestion de la trésorerie

Analyse financière

Audit qualité

Conseil en organisation

Aide à la décision

Négociation commerciale

Développement commercial