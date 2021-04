Richard GAUVRIT

Après un parcours professionnel dans les radiocoms, principalement dans les achats et lobtention dun DESS spécialisé dans le management des achats (DESMA Grenoble, un des cycles référent en matière dachat), jai intégré le monde des collectivités où jai pu mettre en œuvre lensemble des pratiques et leviers dachat dans des environnements soumis au code des marchés publics. J'ai majoritairement agit pour la ville de Bezons, lagglomération Argenteuil-Bezons et le syndicat intercommunal de traitement de déchets AZUR dont je suis devenu le Directeur Général des services entre 2014 et 2020. Je suis en suite devenu le Directeur Général des Services de la ville de Cormeilles en Parisis depuis mi 2020.



Par ailleurs, j'ai réalisé un grand nombre de missions de conseil ou formation auprès dorganismes privés ou publics autour de problématiques achat, organisationnelles, globales ou ciblées.



Ma formation initiale étant financière/comptable (DECF), et la frontière entre les achats et les finances étant fine, je suis régulièrement confronté à des problématiques financières, tant privées que publiques.



Ainsi, jai pu développer diverses compétences tournant autour :

- des achats (définition de politique, stratégie achat, organisation services, process, plan de réduction

de coûts)

- du management,

- du management de projet,

- des démarches damélioration continue, de qualité (dans le cadre de certification dactivités, de

services, etc : démarche transposable aux collectivités, dans un premier temps, sur les services

rendus aux administrés),

- des diagnostics organisationnels,

- des services généraux (multi-technique, facilities management),

- de la logistique (organisation de magasins, dentrepôt),

- des assurances,

- de linformatique (réseaux, infrastructures, outils métier),

- de la formation,

- de lenvironnement des collectivités (instances décisionnaires, finances,).



Mes compétences :

Services généraux

Finances publiques

Ressources Humaines

Collectivités Territoriales

Management

Marchés publics

Informatique

Analyse financière

Conseil en organisation

Formation

Gestion de la qualité

Achats

Amélioration continue