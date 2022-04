Florence FAUX RESNIER

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:

SAINTE LUCIE (95)

RESPONSABLE QSE: de AOUT 2015 à aujourd'hui (conditionnement d'Epices, Herbes aromatiques et Aides à la pâtisserie)



ACTIV INTERNATIONAL (77),

RESPONSABLE QUALITE: de juillet 2011 à Juillet 2015 (fabrication d'arômes et colorants pour l'industrie)



CHOCOLATERIE CHAPON (77),

AIDE A LA PLANIFICATION ET GESTION DE PRODUCTION: de Novembre 2010 à Avril 2011 (atelier de fabrication de bonbons de chocolat)



CIDRERIE D'ANNEVILLE (76),

RESPONSABLE DE FABRICATION: de octobre 2008 à Novembre 2010 (responsable ateliers presses (13 000 T de pommes préssées/an, embouteillage (8 millions de cols ans) et cuverie (60 000 HL de cidre)



AUCHAN (54),

RESPONSABLE DE RAYON: de décembre 2005 à octobre 2008



EUROPEENNE D’EMBOUTEILLAGE (45),

QUALITE : Avril 2002 à Décembre 2003

Responsable étude et mise en place méthode qualité HACCP:

PRODUCTION : Août 2003 à Décembre 2003

Responsable détermination et réduction des pertes ingrédients





La PATISSERIE (Winchester - USA),

Stage à l’étranger : Juillet 2001

Vente et accueil des clients (pratique de l’anglais), Préparation de gâteaux



POMONA (54),

Stage ouvrier : Juillet 2000

Saisie informatique et préparation des commandes, participation au marché de nuit



Mes compétences :

Process

Qualité

Agroalimentaire

Amélioration continue

Gestion de projet

HACCP