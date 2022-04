Florence FAVRE-COUTILLET

Au cours de mes années d’expériences dans la qualité, j’ai pu acquérir des connaissances dans le secteur laitier : de la production laitière en passant par la fabrication et jusqu'au conditionnement aussi bien dans une petite structure ou dans un groupe comme SODIAAL ou SODAGRAL. J'ai également travaillé dans la fabrication de plats cuisinés et des bases culinaires cuites sous vide afin de diversifier mes compétences.



J’ai pu effectuer mes missions avec différents degrés de responsabilités suivant les emplois que j’ai obtenu. J’ai pu ainsi faire évoluer mes connaissances, mon autonomie et mon relationnel.



J'ai une spécialisation dans la certification IFS et des connaissance pour les référentiels BRC, Mark and Spencer et BIO.





Mes compétences :

Aisance relationnelle

autonome

Capacité d'adaptation

capacité d'analyse

Sens pratique

Qualité