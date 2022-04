Florence FENIOU

Professionnelle de la gestion de l'information depuis plus de 20 ans, j'ai successivement occupé des postes de chargée de veille, de conseillère intelligence économique et aujourd'hui de déléguée à la protection des données.

Le contexte réglementaire impose aujourd'hui un certain nombre de règles obligeant les structures à adopter de bonnes pratiques en matière de protection de l'information. Je m'efforce donc de les accompagner dans cette transformation numérique.