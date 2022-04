Florence Ferrari

Un écrivain à votre écoute... pour écrire votre biographie, l'histoire de votre famille , de votre village ou de votre résidence (ancien monastère, ancienne chapelle, château, ferme...).



Après avoir passé une licence de droit en région parisienne d’où je suis originaire, je me suis installée à Montpellier. Mes trois filles y sont nées. Cela m’a permis de comprendre que les racines ne sont pas géographiques ; elles sont là où le cœur les met !

La plupart des mes romans sont des romans historiques tant il est vrai que l’Histoire est avant tout l’histoire des hommes… et c’est aussi, à ce titre, une expérience humaine qui se partage. Nous avons le devoir de tirer des leçons de l’histoire car ce sont ces leçons qui ouvrent la voie au progrès.

Le dernier comte cathare- Le chevalier de Dieu- Le Roi barbare - Salomon, le roi sage- La Pharaonne de l’Eternité. Le Passeur d’âmes-

Je crois à la transmission du savoir ; le savoir ouvre l’Esprit, éclaire le jugement, devient le moteur de la sagesse. L’homme est culture ; il se définit bien plus par l’acquis que par l’inné. C’est la raison pour laquelle j’essaie de transmettre le peu qu’il m’est donné d’apprendre. Je fais des conférences ; Musée archéologique de Lattes, salle Rabelais de Montpellier, musée du catharisme à Mazamet (conférence sur le catharisme), la Couvertoirade (conférence sur les templiers), Centre Fernand Arnaud « Les amis de l’Égypte ancienne (conférence sur l’Égypte). Radio Maguelone m’a consacrée, à deux reprises, une heure d’émission. Radio France bleu Hérault m’a interviewée lors du salon du livre à Montpellier. Début février, Radio Aviva m’a invitée à présenter mon livre « le dernier comte cathare ». J’écris également des articles pour la revue Magdala (Histoire, Philosophie-Spiritualité)

Dans mes romans, l’aventure, les intrigues, les rebondissements, sont indissociables de la pédagogie.

Dernièrement, j’ai écrit un thriller historique et métaphysique, La légende de Montmorin, autour d’un château auvergnat et de ses habitants. Un mélange de faits réels (puisés dans les archives du domaine) et d’éléments plus romanesques. Ce roman a pour intrigue l’évangile de Marie... La spiritualité est également prégnante dans tous mes ouvrages ; celle qui permet d’améliorer le cœur de l’homme, d’humaniser la vie. Elle n’est en rien dogmatique.

Mais pour autant, un écrivain a le devoir de s’engager car comme disait Victor Hugo « l’art pour l’art est beau mais l’art pour le progrès est pus beau encore ! » ; ce que j’ai fait à travers un roman contemporain, Mezza Voce, ayant pour sujet l’euthanasie ( « un acte d’amour et de compassion ») et un recueil de nouvelles, Arrêt sur Images, qui évoque la misère sociale et morale, la difficulté de conserver sa dignité quand on est dépossédé de tout…

Enfin, le mois prochain un recueil de poèmes sera publié : Bleu de cendres. La poésie ignore le carcéral des mots. C’est un supplément d’âme. Elle nous permet d’aller à l’essence des choses. J’aime à dire qu’il faut lâcher les oiseaux qui dorment dans les mots… libérer le souffle. Etre toujours dans ce feu qui brûle… de l’infini dans la limite.



