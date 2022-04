Florence FERRY

De formation juridique, j'ai acquis une expérience diversifiée depuis 1990 en matière de veille juridique, rédaction de contrats et jugements, contentieux.

Mes compétences s'exercent principalement en droit immobilier et social.

Mon contrat de travail se terminant, je recherche activement un nouvel emploi.



Mes compétences :

Rédaction

Veille juridique

Analyse et recherches juridiques

Droit social