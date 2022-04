Florence FERRY

Créatrice d' ADIGO conseil, je fais partager ma connaissance des fonctions de l'entreprise en particulier Production, Ingénierie et une expérience sur l'optimisation des structures.



ADIGO conseil est une Société de conseil en Organisation qui développe ses activités vers les entreprises pour Créer de la performance et Adapter les Ressources à la charge de travail.



Mes compétences :

Adapter les ressources au besoins

Impliquer les acteurs du changement

Optimiser les structures

Analyser les activités des fonctions d'appui

Adapter les organisations, missions et compétences