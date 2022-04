Florence FIACRE

Mes activités récentes m'ont amenée à agir dans des domaines différents comme le Commerce dans le prêt-à-porter et l'Artistique/Événementiel.

Le Commerce m'a ouvert la possibilité de communiquer, conseiller, diriger, honorer mes engagements humains et financiers, me renouveler chaque jour tout en faisant preuve d’empathie et de compréhension.

L'Artistique quant à lui a éveillé en moi la créativité (musique, textes, mise en oeuvre), le dépassement de soi face au public, une nouvelle façon de communiquer ses émotions, l'utilisation des outils informatiques d'enregistrement, de vidéo et de communication.

C'est pour cela, que grâce à ces connaissances et activités diverses et complémentaires, mon dynamisme, mon esprit créatif et d'équipe, je me sens tout à fait capable d'évoluer dans des domaines tels que les Médias/Communication/Marketing.

Je suis donc ouverte à toute proposition et libre de suite.



Site web :

http://florencefiacre29.wixsite.com/florencefiacre



Mes compétences :

Danse

Chant

Réseaux sociaux

Médias

Informatique

Merchandising

Vente

Communication

Marketing

Evénementiel