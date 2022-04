Florence Finck

Bonjour !



Forte d’une expérience riche et variée dans le domaine de l’Information et de la Communication acquise dans le secteur privé et dans la Fonction Publique, ex Conseil et communication et pigiste indépendante, je suis depuis juin 2009 Chargée de Communication au sein du service Communication de Montpellier Méditerranée Métropole.



Outre des qualités rédactionnelles et relationnelles, les missions qui m’ont été confiées et ma formation ont consolidé mes acquis en gestion de projets (analyse des besoins, établissement cahier des charges / planning / budget, coordination / supervision / contrôle, montage de dossiers) ainsi qu’en Marketing et Communication (communication interne/externe/événementielle, conception-rédaction, définition et mise en place de stratégies, relations publiques et relations Presse, coordination du suivi de fabrication d’outils et d’actions de Communication).



Je possède une pratique de l’encadrement d’équipes journalistiques mais aussi en matière de gestion, évaluation et pérennisation de manifestations (ferias, parcours sportifs). Je connais très bien les collectivités territoriales du Languedoc-Roussillon, leurs compétences et leur mode de fonctionnement. Je maîtrise les contacts commerciaux et le mediaplanning. Je travaille régulièrement avec des agences de communication et des imprimeurs et connais bien le tissu socio-économique du Languedoc-Roussillon.



Mes compétences :

Publicité

Création

Communication

Journalisme

Presse

Copywriting

Stratégie de communication

Photographie

Evènementiel et Relations Publiques