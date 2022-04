Responsable de secteur commercial, j'ai acquis la maitrise dans l'analyse de secteur pour mettre en place des plans d'action afin de développer des marchés. Travaillant toujours avec éthique et respects des besoins, je développe des relations de confiance avec mes clients. Ma capacité organisationnelle, mes qualités relationnelles, mon sens des responsabilité et ma conviction, sont mes meilleurs atouts pour m'impliquer efficacement dans les missions.

De plus mes expériences à l'internationales confirment mes compétence et mon goût pour la coordination et le travail en équipe



COMPÉTENCES CLÉS



Gérer des portefeuille clients et négocier

Elaborer et suivre des plans d'actions

Développer des partenariats et mettre en réseau

Organiser et animer des réunions, des formations et des événements.











Mes compétences :

Travail d'équipe

Animation de réunions

Gestion de partenariats

Animation de formations

Organisation d'évènements

Développement commercial

Gestion de projet de développement

Mise en réseau