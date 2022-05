Raphael SKVOR

Titulaire du diplôme de responsable en commercialisation,marketing et gestion de l'Ecole de Gestion de Commerce de Bayonne obtenu en 2008,je viens d'obtenir le diplome de coordonatur de programme de solidarité internationale et locale (COPSIL).



Je travaille actuellement au sein de l'association ASD Sport et Développement.



Fondée en Mars 2010, l’association ASD (anciennement Africa Foot Connexion) a investi le concept "Sport et Développement".



Dans ses activités en France mais aussi à l’international, l’association s’attache à utiliser le sport et son aspect fédérateur comme un véritable capital humain et social afin de véhiculer les valeurs d’estime de soi, de fair-play, d’humilité.



Le sport joue un rôle dans les communautés, grandes et petites. Des simples matchs et autres manifestations récréatives informelles, aux ligue set fédérations sportives organisées, les gens participent: ils jouent, dirigent, entraînent et soutiennent leurs athlètes et équipes préférés.

Des sports indigènes aux événements sportifs internationaux, le sport a un "pouvoir rassembleur".



Le sport peut contribuer au développement économique et social, en améliorant la santé et le développement personnel d’individus de tous les âges - particulièrement des plus jeunes.



" ASD Sport et Développement croit fermement que le sport doit être l’instrument d’une meilleure cohésion sociale et du développement de la jeunesse. "



L'association porte deux projets majeurs:



Le projet "EJD": Un projet d’intégration socio professionnelle par le sport à destination des jeunes de la commune rurale de Dapélogo au Burkina Faso.



Le projet "JSS": Concept crée par l’association ASD Sport et Développement, les JSS sont un espace convivial dans lequel le public fait du sport, se détend, s’informe, s’ouvre à d’autres cultures, participe et s’implique dans des actions citoyennes et solidaires.



Divers ateliers sont proposés et les participants sont libres de se déplacer et de participer à des rencontres sportives, des initiations à la musique ou à la danse, à des jeux d’Education Au Développement, ou encore à la découverte de projets de solidarité…



Je suis chargé du développement et de la co-organisation de 5 Journées sportives et solidaires pour l'année 2012.

Je suis également responsable du lancement du projet"EJD" qui devrait voir le jour en Mars 2012.



Si vous êtes intéressés par les actions d'ASD, n'hésitez pas à consulter la page facebook de l'association: http://www.facebook.com/pages/ASD-Sport-et-D%C3%A9veloppement/161282220578920 .



