Florence FLORENCE BONVOISIN (BONVOISIN)

Après avoir pratiqué la radio et la réalisation vidéo, l'écrit est mon mode d'expression favori depuis 1987.



La presse professionnelle liée à l'audiovisuel, au cinéma et la vidéo, plus particulièrement leur économie respectiveont été mon terrain d'éclosion.



Rédactrice, susceptible de s'adapter à tout type de support de communication où à tout domaine d'analyse, je travaille actuellement sur un projet personnel, tout en étant à l'écoute de nouveaux défis à relever.



Mes compétences :

Audiovisuel

Cinéma

Economie

Ecriture

Journalisme

Marketing

Médias

Nouveaux médias

VAD

Video