Florence FLORENCE DELEHOUZE

Actuellement en charge de l'entrée des marchandises ( conformité, mise à disposition de la chaîne de magasins, gestion des plannings de réception)



Je veille également aux différents paramétrages informatiques nécessaires à la bonne circulation des marchandises dans l'entrepôt ( articles, emplacements)



J'ai pour mission également la remontée d'informations et de vérifications qualité avec les services d'approvisionnement et d'achats de l'entreprise.



J'ai assuré la gestion des litiges transports et la gestion du personnel



Enfin je répond, à l'aide d'un logiciel dédié (easyware) et par téléphone aux sollicitations des magasins et du service d'administration des ventes