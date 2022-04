Juliette PUPPINCK

Issue d'une formation juridique (DESS juriste d'entreprise orientée droit social), après avoir effectué un bilan de compétences, je me suis réorientée professionnellement vers la gestion des ressources humaines en poursuivant, cette année, une formation à L'Institut des Sciences du Travail de l'Université de Lille2 (Licence professionnelle GRH) tout en effectuant en stage en alternance au service formation chez BRICOMAN (Groupe ADEO) . Cette année universitaire m'aura permis d'actualiser mes connaissances en droit social et en droit des relations collectives notamment, et d'appréhender d'autres domaines comme la paie, le recrutement, la gestion de la formation, la politique de la diversité et la GPEC. Diplômée en septembre 2016, je suis à la recherche dès aujourd'hui d'une nouvelle opportunité professionnelle qui serait accès sur la formation, le recrutement, la gestion des ressources humaines généraliste, la GPEC ou la diversité. En effet, ces différents axes sont à mon sens des domaines clés dans l'évolution d'une entreprise dont le premier capital est l'humain.







