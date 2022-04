Christelle MAES

Trilingue FR, EN, DE - 11 ans d'expérience dans les affaires européennes dont 5 ans d'expérience à la Commission européenne à Bruxelles et 5 ans dans une fédération professionnelle au niveau européen. Chargée de cours à l'IsMapp Bruxelles et directrice de la formation pour Interface Europe.



L'Europe et ses financements ouvrent des opportunités d'action, de recherche, de développement et de formation. Ma spécialisation : vous former et vous guider afin de tirer parti des financements communautaires et de la communicaton institutionnelle au mieux de vos intérêts.



Mes compétences :

Europe

Formation

Gestion de projets

Innovation

Lobbying

PCO

PME

PMI

Recherche