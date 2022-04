Consultante Sénior chez Randstad, Groupe Randstad.



Randstad, deuxième acteur mondial en ressources humaines, accompagne chaque année 45 000 entreprises et propose à plus de 270 000 candidats des postes en CDI, CDD et intérim.



Spécialiste du recrutement, mes missions consistent à être à l’écoute des attentes de mes clients pour les aider dans leurs processus de recrutement et leur besoin de compétences et/ou de solution RH

Je réalise par ailleurs toute la démarche de recrutement des candidats afin de proposer les meilleurs profils sur les postes à pourvoir.



Je suis spécialisée dans les métiers industriels, principalement dans le domaine des arômes, parfums, cosmétiques et pharmacie.



laurence.martucci@randstad.fr



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Gestion Des Competences

Conseil RH

Méthode agile

commercial