Florence FOARE

J’ai 60 ans et tant mieux !

Depuis le 1er juin, j’ai créé mon emploi : je suis devenue entrepreneur salariée au sein d’Elycoop, Coopérative d’Activités et d’Entrepreneurs, grâce à l’activité de Conseil en Marketing et Communication que j’ai développée. Un grand merci aux clients qui m’ont fait confiance !

J’ai 15 ans d'expérience en marketing et communication au sein d'une multinationale dans le secteur agricole.

Ma valeur ajoutée : séniorité, orientation vers les résultats et pratique experte de la langue anglaise, en tant que vecteur de la culture anglo-saxonne et du marketing.

Je suis convaincue que les outils de la « grande entreprise » sont parfaitement transposables à des organisations à taille plus humaine pour mettre en place des plans stratégiques et tactiques orientés vers les résultats.

Je souhaite partager mes compétences, ma séniorité et mon goût pour l’innovation en accompagnant des créateurs d’entreprise, des TPE et des PME, des associations et des collectivités locales dans leur stratégie marketing et communication.

Je propose aussi mes compétences aux sociétés d’études de marché qualitatives pour écouter, creuser, comprendre en profondeur les motivations et les freins, et ainsi produire des recommandations judicieuses.



Mes compétences :

Marketing

Communication

E marketing

Gestion de projets

Agribusiness

International

Leadership