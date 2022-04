Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Je suis actuellement Marketing & Communication Manager dans le groupe Munksjö, un groupe papetier international dont l'activité est le développement et la production de papiers de spécialité.



J’évolue dans le domaine du Marketing et de la Communication, aujourd'hui dans le secteur des emballages des produits de consommation alimentaires et non-alimentaires destinés aux marques et aux MDD. Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir aussi une expérience dans le secteur agricole au sens large, les sciences de la vie; les semences, les produits de protection des plantes et les produits Jardin, les biotechnologies, la santé animale mais aussi le machinisme agricole.

J'ai développé un certain nombre de compétences marketing, que ce soit sur un plan stratégique ou plus opérationnel. Mon parcours m’a permis d’avoir une vision globale des problématiques de lancements et de positionnements de produits et de technologies innovantes.



Lien vers mon réseau Linkedin :

http://fr.linkedin.com/pub/carine-lebrun/21/6a2/83



Mes compétences :

Agriculture

Biotechnologies

BtoB

BtoC

Customer relationship

Environnement

Gestion de projets

International

Management

Management d'équipe

Management d’équipe

Marketing

Marketing management

Marketing stratégique

Marketing stratégique & opérationnel

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Phytosanitaire

Plan d'action

Relation Client

Relationship

Relationship Marketing

Strategic

Team management

Gestion de projet

Gestion de la relation client

B2B