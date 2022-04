Carine LEBRUN

Créer la féérie afin de faire vivre un moment de magie à nos clients, mais aussi proposer des services de qualité et des solutions professionnelles à des entreprises séduites par l'expertise Disney, m'a permis de développer au cours de ces 8 dernières années des compétences d'organisation, d'efficacité et de disponibilité.



Mon cursus universitaire de Langues étrangères Appliquées au Commerce International m'a permis d'acquérir des connaissances en langues bien sûr, mais aussi en marketing, en droit, en négociation interculturelle et en économie.



Mon expérience professionnelle, à travers les différents métiers que j'ai exercés, m'ont permis de développer des compétences tout aussi riches que polyvalentes: La capacité d'écoute et d'anticipation, la maîtrise de soi pour le métier de concierge; l'aisance relationnelle, la capacité d'écoute et d'anticipation pour le métier de réceptionniste et enfin le sens de la méthodologie et l'aptitude de fonctionner en réseau pour le métier de coordination.



Energiques, déterminée et enthousiaste, j'ai fait mon expérience au sein d'une structure qui m'a permis à chaque fois de relever de nouveaux challenges avec diplomatie, réactivité et, prise d'initiative mais aussi discrétion. Afficher un esprit d'équipe fort, développer un sens des engagements sans faille et faire preuve de rigueur et de méthodologie ont ainsi fait partie intégrante de mon quotidien ces dernières années.



Mes compétences :

consciencieuse

force de proposition

sens de l'organisation

créative

ouverture d'esprit

Leadership